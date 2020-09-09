Джемилев: Путин должен согласиться на условие Киева, чтобы получить воду в Крым

Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Крым только при одном условии – если Россия признает полуостров временно оккупированной территорией. Там достаточно воды для населения, но так называемые власти, распределяя ресурсы, действуют "по-русски".

Давать воду только для населения невозможно, поскольку Украина не сможет контролировать процесс ее распределения потребителям. Об этом в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV рассказал национальный лидер крымских татар, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

– Насколько в Крыму все критично? Ведь теперь воду начали подавать только по утрам и вечерам.

– Как известно, основной объем воды потребляется не населением, а промышленными объектами, огромным строительством, военными базами и так далее. Питьевой воды там для населения достаточно.

Жили же испокон веков до 1961 года без Северо-Крымского канала.

Просто россиянам сейчас нужно ограничить свои потребности. В первую очередь, убрать свои базы, не строить жилье для новых переселенцев из РФ.

– В предыдущей части нашей программы мы уже поднимали эту тему. С нами на связи был военный эксперт Олег Жданов. Он сказал, что Кремль сейчас не будет давить на Киев, чтобы тот подал воду. Дескать, на их потребности – военные базы, инфраструктуру – воды будет хватать. Да, сельское хозяйство понесет большие убытки и, возможно, будет уничтожено, но для них это несущественно. Как вы видите эту ситуацию?

– Кремль не может давить на нас. Он может высказывать свою точку зрения, а Рада будет принимать свое решение.

То же самое было и с электроэнергией. Электроэнергии для населения там всегда хватало. Но они же действуют исключительно по-русски – в первую очередь, военные базы, административные здания, освещение портретов Путина, а если что останется – достается населению.

То же самое и с водой. Они в первую очередь обеспечивают свои военные объекты, а потом говорят: ну вот, проклятая Украина не дает нам воду.

"Чтобы решить проблему нехватки воды, России следует убрать свои военные базы"

– Как думаете, для них сейчас важно открыть Северо-Крымский канал или нет?

– Я не знаю, насколько это достоверная информация, но бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин говорил, что Россия выделяет порядка 2 миллиарда долларов на подкуп различных политиков в Украине для того, чтобы они лоббировали вопрос возобновления поставок воды в Крым.

– Он этот тезис озвучил в эфире нашего телеканала. Действительно, он сказал, что для топ-чиновников или даже для тех, от кого будет зависеть это решение, выделяют такие суммы.

– Топ-чиновники, депутаты… Те, кто могут создать атмосферу. Вы сами видите, что время от времени появляются разговорчики о том, что это негуманно, что надо подавать воду.

Вот, Кравчук заявил, что мы должны подавать воду в гуманитарных целях, но никак не на военные объекты. А кто там позволит контролировать, куда они подают воду? Вроде бы бывший президент, а такие вещи говорит.

– Ваши коллеги по парламенту поднимали этот вопрос. Например, кто-то предлагал продавать воду в Крым, чтобы пополнять бюджет Украины, кто-то говорил, что, возможно, можно рассматривать возобновление водоснабжения в обмен на контроль над Донбассом и границей с РФ. Насколько этот вопрос может подниматься и как на это отреагирует общество и парламент?

– Я бы тоже поднял этот вопрос – о поставках воды, а также электричества, продуктов питания, – но у меня есть одно условие. Кстати говоря, когда перекрывали электричество, был разговор о том, что, может, надо возобновить, там же люди. Эти разговоры мы вели с Порошенко.

Я сказал: давайте будем возобновлять, только будем заключать договор о том, что электричество поставляется с материковой части Украины в Автономную Республику Крым, временно оккупированную Российской Федерацией. А о ценах поговорим потом. Это первое.

Второе – надо сразу же создавать платформу для переговоров о возвращении Крыма в Украину, то есть о выполнении норм международного права.

В таких случаях мы можем рассматривать этот вопрос. Россия должна официально обратиться, сказать – да, это территория Украины, давайте обсудим вопрос о поставках воды, электричества, продуктов до приведения статуса Крыма в соответствие с международными нормами .

"Путин должен согласиться на условие Киева, чтобы получить воду в Крым"

– Но тут важен юридический момент. Россия захочет, чтобы в документах, которые будет подписывать украинская сторона, было написано: "Крым – Россия", а для Украины будет принципиально, чтобы было написано: "Крым – Украина". С кем заключать такой договор?

– Только с Москвой. Помните, когда мы подняли вопрос о том, что договор о поставках электричества должен быть с такой формулировкой, Путин буквально на следующий день заявил: мы проведем опрос населения, согласны ли они получать электроэнергию из Украины так. А еще через пару дней он сообщил, что больше 80% против поставок электроэнергии с такой формулировкой.

Ну, не хотите – значит, не хотите. Но мы же предлагаем формулировку, принятую Генеральной ассамблеей ООН. Другой формулировку быть не может.

То же самое будет и с водой. Мы скажем, что готовы поставлять воду в Крым с такой формулировкой, но Путин опять скажет, что нам не нужна такая вода.

Так что ответственность полностью лежит на российской стороне.