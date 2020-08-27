"Делфи" могут порезать на металлолом: Криклий озвучил планы по танкеру

Татьяна Гайжевская Общество 08:30, 27.08.2020 Обновлено: 08:46, 27.08.2020

Затонувший у Одессы танкер "Делфи" (Delfi) до начала сезона штормов будет отбуксирован в судоремонтный завод, где его ждет ремонт или порезка.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Конкретной даты я не хочу называть. Мы планировали делать судоподъем еще в воскресенье (23 августа, – Ред.), но море разволновалось и была непогода. Но мы сделаем это в ближайшее время, потому что нельзя откладывать", – подчеркнул министр.

По его словам, следует обеспечить плавучесть судна, "чтобы его можно было доставить к месту, где оно не будет мешать, где можно будет производить или судоремонт, или порезку, в зависимости от решения".

Криклий подчеркнул, что украинская сторона будет требовать компенсации всех расходов по подъему судна и экологического ущерба от владельца "Делфи".

Министр также опроверг "распространенную мантру" о том, что министерство инфраструктуры не могло поднять танкер почти год. "Только с августа этим занимается администрация морских портов, за это несет ответственность министерство инфрактруктуры. До этого, согласно законодательству, этим занимался судовладелец. А как он этим занимался, мы это видели", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Самые высокие или низкие? Какие на самом деле цены на ток в Украине

Визит Зеленского в Днепр превратился в шоу

Стало известно о тяжелом состоянии курсанток, которых сбил военный в Киеве

Журналисты показали особняк Арахамии, купленный по цене однокомнатной квартиры

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса