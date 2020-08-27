"Делфи" могут порезать на металлолом: Криклий озвучил планы по танкеру
Затонувший у Одессы танкер "Делфи" (Delfi) до начала сезона штормов будет отбуксирован в судоремонтный завод, где его ждет ремонт или порезка.
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Конкретной даты я не хочу называть. Мы планировали делать судоподъем еще в воскресенье (23 августа, – Ред.), но море разволновалось и была непогода. Но мы сделаем это в ближайшее время, потому что нельзя откладывать", – подчеркнул министр.
По его словам, следует обеспечить плавучесть судна, "чтобы его можно было доставить к месту, где оно не будет мешать, где можно будет производить или судоремонт, или порезку, в зависимости от решения".
Криклий подчеркнул, что украинская сторона будет требовать компенсации всех расходов по подъему судна и экологического ущерба от владельца "Делфи".
Министр также опроверг "распространенную мантру" о том, что министерство инфраструктуры не могло поднять танкер почти год. "Только с августа этим занимается администрация морских портов, за это несет ответственность министерство инфрактруктуры. До этого, согласно законодательству, этим занимался судовладелец. А как он этим занимался, мы это видели", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие танкер Delfi под молдавским флагом. Он сел на мель.
Выяснилось. что из-за пробоины на танкере вытекало горючее. После аварии показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
18 июля в Одессе провели операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi). Она оказалась безуспешной.
В ночь на 22 июля в море возле пляжа "Дельфин" обнаружилась утечка нефтепродуктов из затонувшего судна.
25 июля при попытке поднять Delfi оборвался один из металлических буксировочных тросов.
26 августа танкер подняли из моря
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