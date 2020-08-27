Климкин назвал условие прорыва в вопросе Донбасса

Прорыв в вопросе войны на Донбассе в ближайшее время возможен только при условии, что это выгодно президенту РФ Владимиру Путину.

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Для Путина критично, какую позицию займет следующая администрация США. Поэтому какие-то прорывы в ближайшее время возможны только тогда, когда они будут выгодны Путину, который ожидает этот контекст американских выборов", – подчеркнул экс-министр.

Исходя из этого, он спрогнозировал, что следующая встреча президента Украины с президентом России, а также встреча "нормандской четверки", если таковые состоятся до выборов в США, не будут иметь результата.

Вместе с тем экс-министр обратил внимание на анонсированную МИД Украины и Германии встречу министров иностранных дел в "нормандском формате". "Я очень надеюсь, что, если такая встреча будет, то она будет с конкретной повесткой дня и с конкретными результатами", – сказал он.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча советников глав государств в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе, вероятно, состоится в начале сентября.