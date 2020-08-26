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26 августа • обновлено в 20:18
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Говорили о переговорах с марионетками РФ и "синхронизации", – нардеп о закрытой встрече с Кравчуком

1.6т
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На закрытой встрече членов Комитета по вопросам организации государственной власти с представителями Трехсторонней контактной группы обсуждалось письмо-обращение главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука, адресованное в комитет, а также "синхронизация" позиций.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин. "Подавляющую часть времени почти двухчасовой встречи мы общались непосредственно о самом минском процессе", – уточнил он.

По словам нардепа, от ТКГ во встрече приняли участие Леонид Кравчук, вице-премьер Алексей Резников, журналист Денис Казанский.

Безгин объяснил, почему встреча состоялась в закрытом режиме. "Мы говорили о переговорном процессе с марионетками Российской Федерации. Не думаю, что это вещи, которые стоит обсуждать публично", – отметил он.

"Мы поняли, что у нас нет достаточного диалога между представителями ТКГ, в частности, господином Кравчуком, и представителями профильного комитета. Весь диалог происходил в плане перепасовки в СМИ. Замечательно, что диалог состоялся. Мы пытались синхронизировать позиции, поскольку любая переговорная позиция должна быть подкреплена или не подкреплена позицией парламента", – подчеркнул нардеп.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что Леонид Кравчук "уже в процессе", Безгин сказал: "Да, с точки зрения политической дипломатии, но с точки зрения совершенного понимания процесса еще нет".

Как писал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины 26 августа собрали заседание комитета по вопросам организации государственной власти с участием Леонида Кравчука. Нардепы от "Слуги народа" поделились подробностями беседы. Сам Кравчук заявил, что доволен встречей.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Мирные переговоры в Минске
Персоны
Виталий Безгин Леонид Кравчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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