Говорили о переговорах с марионетками РФ и "синхронизации", – нардеп о закрытой встрече с Кравчуком

На закрытой встрече членов Комитета по вопросам организации государственной власти с представителями Трехсторонней контактной группы обсуждалось письмо-обращение главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука, адресованное в комитет, а также "синхронизация" позиций.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин. "Подавляющую часть времени почти двухчасовой встречи мы общались непосредственно о самом минском процессе", – уточнил он.

По словам нардепа, от ТКГ во встрече приняли участие Леонид Кравчук, вице-премьер Алексей Резников, журналист Денис Казанский.

Безгин объяснил, почему встреча состоялась в закрытом режиме. "Мы говорили о переговорном процессе с марионетками Российской Федерации. Не думаю, что это вещи, которые стоит обсуждать публично", – отметил он.

"Мы поняли, что у нас нет достаточного диалога между представителями ТКГ, в частности, господином Кравчуком, и представителями профильного комитета. Весь диалог происходил в плане перепасовки в СМИ. Замечательно, что диалог состоялся. Мы пытались синхронизировать позиции, поскольку любая переговорная позиция должна быть подкреплена или не подкреплена позицией парламента", – подчеркнул нардеп.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что Леонид Кравчук "уже в процессе", Безгин сказал: "Да, с точки зрения политической дипломатии, но с точки зрения совершенного понимания процесса еще нет".

Как писал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины 26 августа собрали заседание комитета по вопросам организации государственной власти с участием Леонида Кравчука. Нардепы от "Слуги народа" поделились подробностями беседы. Сам Кравчук заявил, что доволен встречей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!