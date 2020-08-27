Средства защиты от коронавируса не смогут полностью обезопасить школьников от заражения, но снизят его риск. Сельские учебные заведения безопаснее школ, расположенных в крупных городах.

Механизм повторного заражения коронавирусом изучается. Ученые не исключают наличие перекрестного клеточного иммунитета, который облегчает течение болезни. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

– Вопрос, который, наверное, больше всего интересует родителей – как будет происходить учебный процесс и будет ли он онлайн или офлайн. Какие советы вы могли бы уже сейчас дать родителям, как обезопасить своих детей?

– Самое главное – мы должны понять, что ситуация меняется довольно быстро, и поэтому те советы, которые можно давать родителям сейчас, могут стать неактуальными через 2-3 недели.

Но, тем не менее, основными советами остаются такие. Первое – нужно следить за здоровьем детей, и в том случае, если у них есть проявления каких-то респираторных заболеваний, все-таки в школу не отпускать.

Второе – у большинства родителей есть чат, где стоит обмениваться информацией и сообщать о том, что кто-то заболел. Потому что это позволит и учителю, и классному руководителю, вовремя принять решение относительно изоляции детей.

Третье – научить детей регулярно мыть руки и не пользоваться какими-то общими предметами. Четвертое – попытаться максимально соблюдать дистанцию, если это возможно, хотя в детских коллективах это довольно сложно сделать.

И уважение к учителям. Поскольку, я думаю, именно на учителей в большей степени будут ложиться вопросы безопасности. Стоит объяснить детям, что требования учителя в отношении поведения, соблюдения каких-то норм важны, потому что это касается, прежде всего, здоровья каждого.

– Давайте напомним, какие новшества вводит Минздрав. Ученики 1-4 классов могут не использовать маски, в оранжевых зонах педагогам следует носить защитные щитки, в желтых и зеленых достаточно дистанции. Если хотя бы один ученик из класса заболеет, на карантин уйдет весь класс. Плюс мыть руки после каждого урока, в перерывах проветривать классы до трех минут. Это поможет уберечь детей от заражения?

Рекомендации Минздрава для школ

– Если честно говорить – нет, это не убережет. Стопроцентной гарантии никто не дает. Но это снизит риск.

Каким образом этот риск реализуется? Это зависит от очень многих факторов. Я бы советовал все-таки придерживаться тех рекомендаций по дистанции, мытью рук, проветриванию в классе, поскольку это снижает продолжительность периода выживания вируса в окружающей среде.

К маскам я отношусь довольно скептически, потому что, по моему мнению, неправильное ношение масок является худшей перспективой, чем неношение в целом. Но исследования, которые проводят ведущие эпидемиологи, говорят, что, если люди находятся в масках, то риск уменьшается. Посмотрим, как это реализуется в дальнейшем.

Говорить, что школа становится полностью безопасной, сейчас сложно. Например, это зависит от наполненности классов, от того, насколько в них ходят ученики, насколько есть возможность проветривать, насколько есть возможность мытья рук, обеспечена ли проточная вода.

В сельских школах точно будет меньший риск, поскольку там меньше "перемешивания" детей, чем в школах, расположенных в крупных городах.

Каждая отдельная ситуация должна рассматриваться, оцениваться. Решения должны принимать, в том числе, местные органы власти, а не только на центральном уровне.

"Вопрос вакцинации становится чрезвычайно важным и критическим"

– А по поводу сугубо детских болезней? Как они могут сочетаться с угрозой коронавируса? Имеется в виду корь и другие болезни, от которых можно защититься прививками. Нужно ли на государственном уровне стимулировать родителей делать их детям?

– Спасибо, что поднимаете вопрос вакцинации, потому что это очень важно и критично. С коронавирусом никто не отменял все другие болезни, которые существуют. Поэтому традиционно с началом учебного сезона мы видим подъем респираторных заболеваний, а также частично детских.

По кори можно более или менее быть спокойными, поскольку у нас была большая вспышка в 2018-2019 годах, и минимум 2-3 года не будет подъема. Но есть другие заболевания, включая паротит (свинку), дифтерию, о которых стоит помнить. Для этого существуют прививки.

Если вы сейчас готовите своего ребенка в школу, стоит проверить вместе с семейным врачом его календарь прививок. Если подошло время сделать вакцинацию, надо ее сделать. К счастью, вакцины в Украине есть.

Но я думаю, что сейчас основная паника по коронавирусу уже прошла, люди возвращаются к привычной жизни. Коррективы, связанные с соблюдением минимальных мер безопасности, станут актуальными не только для коронавируса, а потенциально для всех заболеваний, которые могут появиться в Украине или мире, поскольку это не первая и не последняя эпидемия.

– Надо ли делать прививки от гриппа детям?

– Дети до пяти лет считаются наиболее уязвимыми к гриппу, и именно они входят в основную группу, которым рекомендуется делать прививки. А также люди старше 65 лет.

Но, если прививка от гриппа не входит в обязательный перечень и вы ее сделаете, есть большой шанс, что вы перенесете это заболевание в легкой форме. И это позволит врачам учитывать ситуацию и принимать правильные диагностические и клинические решения по лечению потенциального заболевания.

Напомню, что традиционно в Украине респираторные заболевания начинают подниматься со второй половины октября. В этот период у нас серьезно растет заболеваемость.

К сожалению, вакцины от гриппа на этот сезон в Украине пока нет, но она появится во второй половине сентября. Уже сейчас ее можно заказать.

"Клеточный иммунитет может быть перекрестным с другими типами вируса и помогать легче перенести COVID-19"

– Возвращаемся к коронавирусу. Сейчас в медиа все больше появляется информации о выявлении повторных случаев заболевания COVID-19. Это не новость – мы и раньше сообщали об этом зрителям. Но создается впечатление, что фактов выявления все больше. Вы в своей практике видите такую тенденцию?

– Я не могу дать утвердительный ответ на этот вопрос, поскольку диагностика развивается. И диагностика, которая была доступна в Украине в январе-феврале, существенно отличается от той, которая есть сейчас. Так же происходит и в мире.

Я знаю, что врачи очень часто говорят о том, что у пациентов выделяется вирус, хотя они когда-то болели. На самом деле этот вопрос дискутируется в широких научных кругах, когда обсуждается, действительно ли выделение вируса и заболевание – одно и то же. Я думаю, ответ мы получим до конца года.

Но это не уменьшает необходимости соблюдения мер предосторожности. Если вы не хотите заболеть, неважно, первый, второй или третий раз, – это желание должно быть значительно сильнее, чем желание тестироваться при каждом проявлении респираторного заболевания.

– То есть сейчас никто не может сказать, является ли иммунитет к коронавирусу устойчивым, есть ли риск повторного заболевания?

– Сейчас происходит изучение самой болезни, того, каким образом организм реагирует на это заболевание. В частности, появилось несколько научных статей, что антитела, гуморальный иммунитет не является единственным, который защищает от коронавируса, и поэтому нельзя ориентироваться только на него. Включаются другие элементы иммунной системы, которых достаточно много и каждый играет свою важную роль.

Есть недоизученные вопросы, на которые трудно ответить однозначно. Но мы точно знаем, что этот иммунитет образуется. Как долго он сохраняется? Сейчас речь идет о шести месяцах, возможно трех месяцах. Эти вещи являются не до конца понятными.

– Но мы говорим об одном штамме вируса COVID-19?

– SARS-CoV-2. На данный момент появилась информация о том, что клеточный, а не гуморальный иммунитет, может быть перекрестным с другими типами вируса. Поскольку коронавирус не нов, он существовал еще и раньше, мы обнаруживали его и в Украине, есть основания строить версии о том, что клеточный иммунитет может быть одинаков для нескольких типов вируса, которые относятся к семье коронавируса. Таким образом, люди могут болеть легче.

Но это научная гипотеза, не имеющая окончательного подтверждения. Чем больше мы будем изучать болезнь и вирус, тем больше мы будем узнавать о ней и сможем сформировать окончательные рекомендации.