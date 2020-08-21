Пономарев озвучил "местный" сценарий возможного покушения на Навального

У возможного покушения на российского оппозиционера Алексея Навального мог быть "местный" мотив.

Такое предположение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Более вероятным мне кажется сценарий местный. Навальный летел из Томска, где он намекнул, что будут большие расследования по местным делам", – сказал он.

Как пояснил политик, в регионе должны пройти региональные выборы. "На местном уровне вполне мог найтись человек, который заплатил денег силовикам, а силовики, в свою очередь, решили заработать звездочки на погоны, зная, что в России за отравление политических оппонентов никогда не наказывают", – допустил Пономарев.

По его мнению, Кремль не должен быть заинтересован в смерти Навального. "Но ответственность все равно лежит на Кремле и лично на Владимире Путине. Потому что люди, которые участвовали в других отравлениях, не наказывались, а наоборот, награждались, как, например, господин Луговой, который отравил Александра Литвиненко и сейчас является депутатом Госдумы", – заявил оппозиционер.

Он предположил, что расследование о возможном покушении на Навального вряд ли будет доведено до конца, поскольку "у Кремля правило – не давать своих в обиду". "Если кто-то накосячил, то все равно это наши сукины сыны, мы их будем защищать", – сказал политик.

В этом контексте он указал на признаки того, что доказательства отравления, если такое было, пытаются скрыть. "Алексея не выпускают (из больницы. – Ред.), анализы неизвестны, что с ним происходит – неясно, поэтому есть много версий, что специально тянется время, чтобы токсины, если они были, были выведены из организма".

В то же время Пономарев заявил, что, если состояние Навального ухудшится, по России могут прокатиться "достаточно серьезные" протесты, "градус противостояния вырастет".

Как писал OBOZREVATEL:

Российский оппозиционер Алексей Навальный находил ся в тяжелом состоянии в коме с подозрением на токсическое отравление.

Вечером 21 августа стало известно о том, что состояние здоровья Навального стабилизировалось, его можно транспортировать на самолете в Германию.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева уточнила, что самолет с оппозиционером вылетит в Германию в тот же день.

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