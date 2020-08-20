В Умани боятся хасидов: мэр города все объяснил

Татьяна Гайжевская Видео 10:36, 20.08.2020

В городе Умань Черкасской области в этом году опасаются относительно традиционного паломничества хасидов на празднование Рош га-Шана. Это связано с пандемией коронавируса и тем фактом, что Израиль попал в красную зону по распространению инфекции.

Паломничество представляет опасность для всех жителей города. Городские власти готовы отказаться от доходов, связанных с паломничеством, чтобы защитить людей.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил мэр города Умань Александр Цебрий.

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