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20 августа • обновлено в 10:43
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В Умани боятся хасидов: мэр города все объяснил

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В городе Умань Черкасской области в этом году опасаются относительно традиционного паломничества хасидов на празднование Рош га-Шана. Это связано с пандемией коронавируса и тем фактом, что Израиль попал в красную зону по распространению инфекции.

Паломничество представляет опасность для всех жителей города. Городские власти готовы отказаться от доходов, связанных с паломничеством, чтобы защитить людей.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил мэр города Умань Александр Цебрий.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Паломничество хасидов в Умань
Место
Украина Черкассы
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