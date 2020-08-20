Киев первым в Украине начнет применять вакцину от COVID-19: озвучены детали

Стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в Киеве поможет неукоснительное соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Киев будет первым городом Украины, который начнет применять препараты и вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева, врач Олег Рубан.

"Столица всегда была лидером по заболеваемости COVID-19 и другим острым респираторным вирусным инфекциям. Причина – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в городе Киеве. Поэтому Киев первый зашел в эпидемию и последним будет выходить", – отметил он.

По словам чиновника, сейчас в столице проводится массовое тестирование всех больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 10-15% из них подтверждается диагноз коронавирусной болезни.

"По прогнозам, заболеваемость будет расти. Начало максимальных показателей будет в октябре-ноябре", – сказал Рубан.

Вместе с тем он отметил, что ситуация стабилизируется при условии, что горожане будут придерживаться всех рекомендованных правил – пользоваться медицинскими масками, антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

"Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцины от коронавируса. Что касается киевской городской власти, то при официальной регистрации вакцины в тот же день пройдет закупка препарата для населения города", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, ежедневно в Киеве регистрируются сотни новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 20 августа общее количество больных в столице составляло более 11 тысяч.