В Беларуси появились "черные человечки" Кремля, протесты могут начаться и в РФ, – Курносова

Масштабы протестов в Беларуси были недооценены в Кремле, несмотря на то, что ФСБ отслеживают ситуацию в стране. Руководство России не будет предоставлять военную помощь Александру Лукашенко, занимавшему пост президента Беларуси пять сроков подряд, чтобы помочь в подавлении протестов. Кремль выберет другую тактику.

Россияне внимательно следят за развитием событий в Беларуси и начинают осознавать, что перемены возможны и в их стране. Знаковым с точки зрения протестного потенциала РФ станет единый день голосования, который пройдет в сентябре.

Об этом и другом в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

– Как думаете, насколько сейчас "рука Кремля", о которой в свое время много говорили, принимает участие в событиях в Беларуси?

– Я не знаю, как насчет "руки", но то, что самолет Кремля, который связан с директором Федеральной службы безопасности Бортниковым, в Беларусь прилетал – это уже точно. Поэтому я думаю, что там есть какие-то люди, в первую очередь, из ФСБ, которые отслеживают ситуацию.

Я думаю, что Кремль дал им нахлобучку за то, что масштаб протестов и масштаб неприятия фигуры Лукашенко Кремлем был явно недооценен. Все думали, что Лукашенко достаточно легко одержит победу. Пускай не с этим нарисованным результатом 80%, но 52-55%.

Кремль не представлял реального масштаба лукашенковской катастрофы.

Что касается возможностей какого-то военного присутствия, то я не думаю, что они есть. Во время телефонного разговора Лукашенко с Путиным он прямо сказал, что военная помощь будет оказана только в случае внешней агрессии.

Лукашенко был бы рад, если бы Путин на это пошел. Но, на мой взгляд, Кремль сейчас будет выбирать другую тактику. Он пытается продать себя и Меркель, и Макрону в качестве переговорщика с Лукашенко. И в этом смысле ему совсем невыгодно вводить войска.

Ему гораздо выгоднее действовать тихой сапой – советники, переговорщики – и торговаться, возможно, даже за условия ухода Лукашенко от власти. Мне кажется, в этой ситуации Кремлю интереснее попытаться поиграть на досрочных выборах, поддерживать кого-то информационно или даже финансово, чтобы достигнуть своих экономических целей, которых в последние полгода никак не получалось достичь.

Что касается возможности появления, условно говоря, не "зеленых", а "черных человечков" – людей без опознавательных знаков, которые перевозят ОМОН, – то этого исключить нельзя. С учетом того, что в самой Беларуси порядка 1,5 тысяч омоновцев, если 500-600 человек подвезут из России, это будет достаточно заметно для страны.

К сожалению, мы наблюдаем, что опять начинает возрастать активность ОМОНа. Опять начались задержания, опять начался недопуск людей в то или иное место. Поэтому ситуация продолжает накаляться.

"Кремль не представлял реального масштаба лукашенковской катастрофы"

– Могут ли применять силу в ближайшие выходные, как в первые три дня протестов? Могут ли снова быть репрессии?

– Я думаю, что такого размаха разгонов и применения оружия, как это было с самого начала, не будет. Я думаю, что уже вряд ли людей будут так жестоко избивать в автозаках и пытать их.

Вчера (18 августа, – Ред.) в Бресте удалось выпустить всех из тюрьмы. В других тюрьмах, к сожалению, это пока не удалось. Мы знаем о количестве пропавших без вести. К сожалению, нельзя исключить, что, может быть, не все пропавшие без вести на самом деле погибшие.

Этот совершенно ужасный случай, когда один из членов избирательной комиссии, который не подписал фальсифицированный протокол – я, конечно, не говорю, что я точно это знаю, – якобы совершил самоубийство. На мой взгляд, это таковым не является. Мне кажется, у него просто не было никаких причин для самоубийства.

Я боюсь, что опять начнутся какие-то задержания. Но надеюсь, что такого жесткача, какой был вначале, не будет.

– Как думаете, в Кремле уже определились, кого поддерживать на выборах?

– Я думаю, что они будут играть ситуативно. Они попытаются сделать максимум, чтобы показать, как они смогли увести от власти Лукашенко. Они попытаются сделать какое-то переходное правительство, где влияние Кремля будет достаточно серьезным.

Будут смотреть на тех, кто будет выдвигаться и уже вести переговоры с ними. Я думаю, что Кремль будет ставить не на одного кандидата, а сразу на нескольких, чтобы гарантированно прийти к успеху.

– А на Тихановскую Кремль может поставить?

– Я думаю, что сама Тихановская на досрочных выборах вряд ли будет баллотироваться. Все-таки они сосредоточатся на том, чтобы выпустить политзаключенных. На этих выборах, скорее, будет баллотироваться ее муж, Сергей Тихановский, Бабарико и все остальные, которые сейчас находятся в тюрьмах.

Я думаю, к ним ко всем будут посланы некие посланцы. А уж с кем договорятся, с кем нет, будем видеть уже по тому, кто как будет себя вести.

– В Украине некоторые эксперты уже сейчас пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Озвучивается мнение, что Лукашенко был не наихудшим вариантом, что может быть хуже. Что новый глава Беларуси, если таковой появится в ближайшее время, может еще более тесно взаимодействовать с Россией или сделает Беларусь еще более зависимой от РФ.

– Если диктатор ведет войну с собственным народом и убивает людей, куда уж хуже. Что касается зависимости белорусской экономики от российской, то она и так достаточно серьезная.

Понятно, что Лукашенко пытался лавировать и заигрывать одновременно и с Россией, и с Западом, особенно последние несколько месяцев. Одна история с "вагнеровцами" чего стоит. Это была разводка – сначала он их задержал, а потом передал.

На мой взгляд, хуже Лукашенко быть не может. В любом случае, если это кандидат, который избирается на демократических выборах, он зависит от народа, от своих избирателей. Сейчас Лукашенко, как мы видим, ни от кого не зависит.

Если брать в целом отношение белорусов к России, то в общем-то оно неплохое. В том числе и поэтому в сегодняшней ситуации России не стоит эскалировать эти отношения.

Вопрос даже не столько экономических зависимостей, сколько зависимостей политических. Мне кажется, что все-таки президент, избранный на честных выборах, полностью под Кремль никогда не ляжет, потому что тогда он проиграет выборы последующие.

– Некоторые видят в ситуации с Беларусью позитив. Дескать, Кремль отвлечется, и украинский вопрос, возможно, удастся продвинуть в позитивном для Киева направлении.

– Безусловно, позитив тут есть в разных направлениях. В том числе многие люди в России с замиранием сердца следят за событиями в Беларуси, немного поглядывая на Хабаровск. Что реальные изменения возможны.

Понятно, что Лукашенко сидит во власти 26 лет, Путин – 20. Разница в 6 лет в политике имеет очень большое значение. Но все равно это такой размах протестов, который стал неожиданным для внешнего наблюдателя и даже для белорусов.

Мне кажется, если бы не было такого зверства в первые дни протеста, то может быть, и протест бы не достиг такого размаха. По-моему, этот эмоциональный спусковой крючок для протестов был во многом таким же, как и в Киеве. Когда избили студентов на Майдане, и на следующий день вышел весь Киев, а потом подтянулась и вся Украина.

"Люди в России начинают понимать, что изменения возможны"

И тут – когда избили детей, матери и отцы начали вставать на забастовку. Это такая солидарность родителей со своими детьми. Во многом она была именно такой.

Особенно сильно волна поднялась, когда включили интернет, и люди увидели своими глазами, что происходило. Посмотрев на это, остаться равнодушным, сидеть дома просто невозможно. Люди начали выходить на улицу.

И когда люди в России начинают понимать, что вообще-то изменения возможны, это может запустить некоторые процессы и в самой России.

– Через 4 года – выборы президента РФ. Путин однозначно будет баллотироваться, теперь он имеет на это право. За это время многое может произойти, но мы уже видим протесты в Хабаровске. Избирательная кампания и возможное несогласие россиян с ее результатами могут спровоцировать подобные белорусским события?

– Я не была бы столь уверена в том, что Путин будет баллотироваться в 2024 году. Он захотел иметь такую возможность, чтобы не быть хромой уткой. Потому что поиски преемника начались еще в прошлом году. Это начало вносить такой дисбаланс в элитах, что было решено пойти именно на такой шаг и иметь возможность Путину снова баллотироваться.

– Но ведь это не исключает процесс поиска преемника, верно?

– Конечно. Он может баллотироваться, а может не баллотироваться. Выборы могут пройти в срок, а могут пройти досрочно. Но я бы обратила внимание еще на другое.

В сентябре в России единый день голосования, и надо смотреть, как события в Хабаровске и Беларуси повлияют на позицию избирателей. Вполне возможно, что они будут стимулировать людей на более активное протестное голосование. Этот своеобразный соцопрос в виде голосования людей за депутатов различных уровней и губернаторов будет очень важен.

– То есть уже в сентябре в Российской Федерации могут начаться большие протесты?

– Если избираются оппозиционные губернаторы, даже если это люди из условной ЛДПР, КПРФ или "Справедливой России", как мы видим на примере Хабаровска, даже это может серьезно влиять на события.

– То есть ситуация как в Хабаровске, когда люди вышли за своего губернатора, может повториться и в других регионах?

– Сначала нужно избрать оппозиционного губернатора. А потом, если, например, выборы будут фальсифицировать и избранного губернатора не признают, могут начаться протесты.

– Если не один город, а несколько будут ходить протестами, если это будет ближе к Москве, какие меры будут предпринимать?

– Эта белорусская история должна показать Кремлю, что излишняя жестокость не спасает. Излишняя жестокость может привести к обратному результату.

Мы знаем, что обычный ответ Кремля – это подавление. В первую очередь, акций протеста в Москве. Но в Хабаровске на них просто не обращали внимания, потому что Хабаровск далеко. Людей ходило слишком много, тем не менее, власти на них не реагировали.

Если будут акции протеста в регионах, если они будут достаточно многочисленными, скорее, будет такая же реакция, как в Хабаровске – не замечать.

Думаю, пока протесты не дошли до Москвы или до Санкт-Петербурга, их постараются не замечать. Но люди-то на это обращают внимание. Так что протесты всегда и везде важны.