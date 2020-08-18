Врач спрогнозировал увеличение смертности от COVID-19 в Украине

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине будет продолжаться, смертность от этой болезни – тоже, но количество летальных случаев можно уменьшить.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-иммунолог Борис Донской. "Окраска зон не должна нас пугать, и рост заболеваемости нас не должен удивлять, но нас больше всего должно пугать количество смертей", – подчеркнул он.

По его словам, нужно обеспечить защиту людей из групп риска. Прежде всего, следует ограничить их контакт с потенциально больными лицами. "Количество смертей не будет расти, если люди из групп риска самостоятельно или с помощью государства получат отпуска или какие-то вспомогательные средства, чтобы они не ходили на работу, не пользовались общественным транспортом", – сказал Донской.

Он добавил, что речь идет о сроке в "один-два месяца".

Врач согласился с прогнозами относительно роста количества заболеваний коронавирусом осенью. "Соответственно, будет увеличение летальности, если группы риска не будут каким-то образом ограждены, не будет уменьшен их контакт", – предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL, с начала карантина более 10,6 тысяч украинцев, контактировавших с больными COVID-19, а затем находились на самоизоляции дома, получили 13 млн грн в качестве компенсации зарплаты.