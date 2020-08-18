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18 августа • обновлено в 14:36
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Выборы в Украине могут перенести? В Комитете избирателей назвали условие

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Перенос местных выборов из-за пандемии коронавируса в Украине возможен лишь при двух юридических основаниях.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. "Есть два основания, при которых можно говорить о переносе выборов – если в Украине вводится военное положение или чрезвычайное положение", – пояснил он.

Вместе с тем, по мнению эксперта, нет необходимости отменять местные выборы в регионах и населенных пунктах, которые не попали в красную зону.

"Как мне кажется, это немного нелогично, если выборы не проводятся на территории Ивано-Франковской области, то почему они должны не проводиться, например, на территории Сумской области, если там все нормально", – отметил Рыбачок.

"Мы говорим не о всеукраинских выборах – в таком случае понятно, что и там, и там они не должны проводиться", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что местные выборы в Украине могут перенести с октября на более поздний срок, если ситуация с эпидемией COVID-19 резко ухудшится.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Местные выборы в Украине 2020 Коронавирус
Персона
Денис Рыбачок
Место
Украина
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