Белорусы отправили Путину послание, – оппозиционер

Многотысячные митинги протеста в Беларуси являются своеобразным посланием президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Такое количество людей – это еще и послание Путину, потому что среди этой огромной массы не было ни одного российского триколора, ни одного лозунга в поддержку Российской Федерации", – подчеркнул он.

Оппозиционер сообщил о том, что в настоящее время протесты охватили всю страну. В общей сложности в них принимают участие миллионы человек.

Отвечая на вопрос о возможной военной помощи Кремля Александру Лукашенко, который пребывал на посту президента страны 5 сроков подряд, и российских "зеленых человечках" в стране, Лебедько заметил, что в настоящее время факт их присутствия в Беларуси не подтвержден. Вместе с тем он заявил, что многотысячные акции протеста могут остановить и их.

В условиях, когда президент страны Александр Лукашенко обращается к Владимиру Путину с призывом оказать его режиму политическую и военную помощь, доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Николай Козлов записал обращение к гражданам России, сообщил оппозиционер.

Оно содержит два посыла. Первый – благодарность россиянам, которые выразили солидарность со сторонниками перемен в Беларуси. Второй – "любые попытки руководства Российской Федерации использовать то, что происходит в стране или поддержать Лукашенко какими-то военными методами будет воспринято как борьба с выбором народа Беларуси и как реальная угроза и посягательство на суверенитет".

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства подвергается сомнению общественностью и наблюдателями.

Как писал OBOZREVATEL:

Александр Лукашенко заявил, что они с главой России Владимиром Путиным одного мнения о ситуации вокруг Беларуси.

Протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. К протесту призвали присоединиться все предприятия страны.

Возле города Орша в Беларуси заметили колонну БТРов, которая двигалась со стороны границы с РФ в направлении Минска. Однако выяснилось, что это была не российская, а белорусская техника, задействованная в плановых учениях.

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