Рада рассмотрит повышение "минималки": в "Слуге народа" озвучили прогноз

Во время внеочередного заседания Верховной Рады 25 августа с высокой вероятностью будет принят законопроект о повышении минимальной заработной платы.

Потребность во внеочередном созыве парламента возникла из-за того, что в случае принятия законопроекта, повышенная заработная плата будет начисляться уже с 1 сентября. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Конечно, мы собираемся на внеочередную сессию. На сайте Верховной Рады еще нет официального сообщения от председателя парламента, но я думаю, что оно появится в ближайшее время", – заверила она.

"Возможно, будут еще какие-то вопросы в повестке дня, но президентский законопроект о повышении минимальной заработной платы будет основным пунктом, для которого мы собираемся", – добавила нардеп.

Отвечая на вопрос, могут ли возникнуть замечания к документу у ее коллег по фракции или представителей других фракций, Кравчук отметила, что это маловероятно.

"Мне сложно представить, чтобы коллеги из других фракций отказались голосовать за этот законопроект, отказались поднять минимальную заработную плату. Думаю, это было бы очень опрометчиво и нечестно с их стороны", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский анонсировал поэтапное повышение минимальной заработной платы в Украине. С 1 сентября 2020 – до 5,5 тыс. грн, с 1 января 2021 – до 6 тыс. грн, с 1 июля 2021 – до 6,5 тыс. грн. Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект главы государства. Президент обратился к главе ВР с просьбой провести внеочередное заседание парламента во вторник, 25 августа.