Белорусский журналист назвал последний аргумент Лукашенко

Сможет ли президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на массовые протесты в стране, остаться у власти, во многом зависит от позиции Российской Федерации.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский журналист Леонид Канфер. "Россия его поддержала, и сегодня для него это, наверное, единственный аргумент и существенная поддержка, которая еще позволяет ему оставаться у власти", – заявил он.

В то же время Канфер обратил внимание на то, что, судя по массовым протестам, "вся страна против него". Положение Лукашенко усугубляется и экономическим кризисом в стране. "Когда каждый день теряются миллионы, когда не работают заводы, экономические убытки будут просто колоссальными", – убежден журналист.

"Вопрос в том, хватит ли у него ума трезво оценить ситуацию и попытаться уйти с наименьшими потерями для себя, потому что дальше с каждым днем будет все хуже. Члены его команды, правительства, прикормленные журналисты уже начинают массово подавать заявления об увольнении", – подчеркнул он.

Комментируя предположение о том, что у Лукашенко якобы был гипертонический криз, журналист сказал: "Я уверен, что ему хватит здоровья дожить до белорусского Нюрнберга, предстать перед судом и еще долго-долго посидеть за те преступления, которые он совершил".

Как писал OBOZREVATEL:

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