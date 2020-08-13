"Северный поток-2" достроят: Рябцев назвал причину и сроки

Татьяна Гайжевская Экономика 12:01, 13.08.2020

Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен из-за объективной заинтересованности в нем Германии.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. "Я убежден в том, что этот трубопровод будет достроен, потому что сейчас у Германии нет вариантов, кроме "Северного потока-2", для того, чтобы обеспечить природным газом свою экономику и, прежде всего, своих избирателей", – убежден он.

В этом контексте эксперт добавил, что "от того, будет ли достроен "Северный поток-2", будет зависеть, получит ли нынешняя политическая сила, сила госпожи Меркель, поддержку на следующих выборах".

Рябцев отметил, что этот трубопровод "не дает покоя" Соединенным Штатам, которые "рассчитывают на европейский газовый рынок в перспективе, когда будет возможность экспортировать сжиженный природный газ, добытый на американском континенте".

По его прогнозам, сроки достройки "Северного потока-2" зависят от президентских выборов в США, назначенных на ноябрь текущего года, и от их результатов. Эксперт предположил, что компании, строящие трубопровод, попытаются использовать период до выборов, чтобы завершить все работы.

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