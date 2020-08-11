В Минске заработал "хапун": горожанин рассказал о новом витке противостояния

Массовые протесты в столице Беларуси Минске приобрели более жесткие формы, власти используют "хапун" – микроавтобус, с помощью которого людей задерживают без объяснений.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал житель Минска Александр Колтунов. "В воскресенье протест был абсолютно мирный, люди были на прогулке. Вчера уже появились коктейли Молотова, стычки стали более жесткими", – сообщил он.

Как пояснил минчанин, заявление конкурента действующего президента Светланы Тихановской, призвавшей отказаться от противостояния, никак не повлияло на то, что происходит на улице. Люди вышли не столько из-за ее проигрыша, сколько из-за нарушения своих конституционных прав, подчеркнул он.

Колтунов рассказал, что для подавления протестов власти применяют различные методы. Так, в стране "де-факто заблокирован интернет" – нет доступа к наиболее популярным сайтам. В Минск подтягивают дополнительные силы, перекрывают транспортные магистрали, ведущие в центр города. Работает и так называемый хапун – "микроавтобус без опознавательных знаков, в который хватают людей без объяснений".

В то же время люди находят другие площадки и собираются группами. При этом есть несколько форм протеста – уличный пеший, велосипедный и автомобильный, рассказал житель Минска. "Вчера (10 августа, – Ред.) город гудел. Если посчитать всех, то вчера вышло более 100 тысяч человек", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, столкновения в Минске и других городах Беларуси во вторую ночь протестов были более ожесточенными и продолжались около семи часов. На улицы вышло протестующих не меньше, чем в первый день.