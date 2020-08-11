Бессмертный рассказал о секретном способе использования Будапештского меморандума

Политик, дипломат, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный заявил, что существует способ актуализации Будапештского меморандума, который "даст поливариантность" в решении вопроса Донбасса.

"Есть очень легкий механизм задействовать Будапештский меморандум, но это не для обсуждения в средствах массовой информации", – сказал он в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Я не думаю, что такой вариант есть в коридорах власти и есть у Кравчука, но такой вариант есть", – добавил он.

Бессмертный, не раскрывая деталей, отметил, что это решение предусматривает "поливариантность", "а это всегда преимущество, потому что ты выбираешь, а не тебя выбирают. Ты выбираешь, с кем ты работаешь и на каких условиях. Это очень важно".

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил: в случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

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