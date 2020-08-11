На перрон пускать не всех: Омелян озвучил предложение для "Укрзалізниці"

На железнодорожных вокзалах Украины следует ввести регламентированный вход.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян. "Должен быть регламентированный вход на железнодорожные вокзалы. Все-таки поезд – это не маршрутка, он в поле не останавливается", – отметил он.

По словам экс-министра, не стоит "перегибать палку" и устанавливать на вокзалах меры безопасности, которые практикуются в аэропортах. "Но дополнительные меры безопасности для страны, которая находится в состоянии войны с Россией, не помешают. Сегодня это алкоголик, а завтра может быть вооруженный террорист, у которого будет цель уничтожить поезд", – сказал он.

В частности, Омелян предложил сосредоточить внимание на зале ожидания и на перроне. "Основанием для выхода на перрон должен быть билет", – заявил он.

Таким образом, по мнению экс-чиновника, на железной дороге должны действовать две системы контроля пассажиров – на уровне охраны вокзала и на уровне проводника вагона.

Вместе с тем он добавил, что вопрос организации людей, которые встречают или провожают поезд, стоит дополнительно изучать, "чтобы не создать людям дополнительные неудобства".

Как писал OBOZREVATEL, ранее советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что повысить безопасность на железной дороге можно несколькими способами, один из которых – соответствующая подготовка проводников и обеспечение их специальными средствами от газовых баллончиков до травматического оружия.