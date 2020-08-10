Такого в Беларуси никогда не было, ситуация взрывоопасная, – оппозиционер

Протесты в Беларуси будут продолжаться, несмотря на то, что на сегодняшний день "лидера улицы нет".

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Несмотря на то, что Лукашенко защищает свои липовые цифры при помощи шумовых гранат и резиновых пуль, все равно ему не удается заставить белорусов сидеть дома и признавать цифры, которые озвучивал Центризбирком", – сказал он.

Уличный протест в Беларуси функционирует в режиме самоорганизации без явного лидера, "люди поняли, что не надо ждать какого-то Деда Мороза, который принесет им инструкции, какие-то подарки", – сообщил оппозиционер. "Это что-то новое – такого никогда раньше не было", – признал он.

Лебедько рассказал о том, что протесты в день голосования проходили во всех регионах страны, и "в некоторых ситуация была взрывоопасная", в том числе из-за того, что весь силовой контингент был переброшен в Минск.

Кроме того, в Беларуси возникла перспектива масштабной забастовки, продолжил оппозиционер. "Сегодня автозаки поехали в Белорусский металлургический комбинат в Жлобине. Есть информация, что там началась "итальянская забастовка". Какое-то время назад мы получили информацию, что "итальянская забастовка" имеет место в некоторых рудниках Солигорского калийного комбината".

По его словам, подобное поведение граждан – "огромная проблема для власти". Лебедько спрогнозировал, что протесты будут продолжаться.

Оппозиционер предположил, что, если на улицы выйдут новые люди, а забастовочное движение в стране будет нарастать, это станет дополнительными факторами давления на Лукашенко, и тот будет вынужден пойти на переговоры со Светланой Тихановской и ее штабом.

В то же время Лебедько заверил, что в настоящее время Лукашенко контролирует верхушку власти в Беларуси, которая полностью зависима от него. "Он их кормит из своих собственных рук, без него они ничто. Плюс Лукашенко создал систему контроля, когда они как павлики морозовы все время строчат друг на друга", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

В Беларуси объявили первые результаты экзит-полов президентских выборов, по результатам которых лидирует действующий глава страны – Александр Лукашенко. 9 августа в стране начались массовые протесты, 10 августа акции продолжились новыми митингами и задержаниями.

Конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.

Эксперт по электоральной статистике Борис Овчинников заявил, что, судя по данным, указанным в копиях протоколов на части избирательных участков, реальное распределение голосов на выборах в Беларуси, скорее всего, выглядит так: 64% за Светлану Тихановскую и 23% – за Александра Лукашенко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!