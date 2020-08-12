Будут ли Египет и Турция требовать ПЦР-тесты от украинских туристов: эксперт дал прогноз

Татьяна Гайжевская Travel 06:00, 12.08.2020

Турция и Египет не будут вводить дополнительный карантинных ограничений для украинских туристов.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Та система, которая разработана в аэропортах, на трансферах и в отелях позволяет сдерживать распространение вируса, все держать под контролем", – сказал он.

"Если бы были какие-то резкие вспышки на курортах, может быть, что-то подобное делали бы, но больше месяца туристического сезона показывает, что все нормально, можно лететь, отдыхать", – добавил Дереза.

Он напомнил о том, что в настоящее время только эти две страны – Турция и Египет – не требуют ПЦР-тестов у туристов, въезжающих в эти страны. Они необходимы только для посещения нетуристических зон. По прогнозам эксперта, не будут требовать их и в будущем.

Как пояснил Дереза, для этого есть две причины. Первая состоит в том, что туризм составляет существенный источник дохода госбюджета обеих стран. Вторая – что на популярных курортах не зафиксировано вспышек коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL:

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