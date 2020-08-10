На Донбассе будет масштабное разведение сил? Стариков назвал условие
Если перемирие на Донбассе в сегодняшнем виде продлится до конца августа, будет принято решение о разведении сил вдоль всей линии разграничения.
Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Стариков. "Сейчас сложилась такая мировая конъюнктура, уже есть политическая воля не только с украинской стороны, но и со стороны Кремля, а также Берлина и Парижа", – заметил он.
Эксперт добавил, что разведение войск, которое фактически станет выполнением первого пункта Минских соглашений, желательно провести до наступления холодов. "Вообще-то это надо делать сейчас, пока тепло, чтобы можно было обустроиться на новых позициях", – сказал он.
Как писал OBOZREVATEL:
Вооруженные формирования России в субботу, 8 августа, 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Днем ранее, 7 августа, было зафиксировано 3 обстрела.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский побывал в зоне проведения ООС. Он объехал более ста километров вдоль всей линии разграничения.