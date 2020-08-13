Осенью нас ждет девятый вал COVID-19 и гриппа, будет третья и четвертая волна, – инфекционист

Количество больных коронавирусом в Украине будет расти, осенью микс COVID -19 и сезонного гриппа может вызвать "девятый вал" заболеваемости. Пока не существует "золотого сочетания" лекарств, которое бы дало стопроцентный положительный результат при лечении больных коронавирусом. Тем не менее, мир продолжает экспериментировать.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

– И министр здравоохранения, и киевский городской голова говорят о том, что могут ввести жесткие условия карантина. А не поздно ли? Ведь мы видим, что каждый день количество выявленных случаев увеличивается.

– Не поздно, не рано... А будет ли кто-то соблюдать? Люди не хотят воспринимать реальность, они не хотят надевать маски нормально – не куда-то там на лоб или на подбородок, а нормально, чтобы был закрыт и рот, и нос.

Люди хотят жить так, как они жили до того, они хотят отдыхать, они как ездили, так и продолжают ездить... Поэтому у меня риторический вопрос: когда мы, рядовое население, опомнимся и будем относиться к этому ответственно?

– Если так будет развиваться ситуация, не можем ли мы иметь в следующую пятницу, скажем, 2 тысячи случаев за сутки?

– Что-то прогнозировать очень трудно, и тем более называть какие-то цифры. Заболеваемость растет. Случаи разные. Есть случаи легкого течения, когда люди находятся дома на самоизоляции и излечиваются без последствий. А есть случаи запутанные, к которым присоединяются другие инфекционные заболевания, сезонные заболевания.

Поэтому я не могу сказать, будет 2 тысячи или 3 тысячи. Я констатирую факт: заболевание есть, оно от нас никуда не делось.

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– Можно ли это количество, которые мы фиксируем, назвать второй волной или это, возможно, aftershock, как это называют на английском, от первой волны?

– Это будет и вторая, и третья, и пятнадцатая волна. Эти цифры зависят от нескольких составляющих – в частности, сколько сегодня протестировано лиц, сколько сегодня госпитализировано.

Это не волны, это уже статистика, которая есть. И она сегодня одна, завтра другая. Просто количество констатированных случаев заболевания.

А волна... Осенью нам тоже надо задуматься над тем, что присоединится и сезонный грипп. Поэтому там уже будет не волна – там уже будет девятый вал.

Осенью уже будет не волна – там будет девятый вал

– Можно ли сейчас спрогнозировать, как человеческий организм будет воспринимать и коронавирус, и сезонный грипп. Насколько это может увеличить смертность, насколько осложнить течение двух этих болезней?

– Это два респираторных вирусных заболевания, одно более жестокое, чем другое. Оба они поражают дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему. К тому же они оба высокопатогенны. Поэтому, когда в организме человека получается такой микс, прогнозы могут быть очень тяжелые. Действительно, в таком случае этот микс будет значительно труднее переноситься людьми.

– Что в таком случае делать? Ведь мы понимаем, что внешние симптомы в обоих этих инфекциях очень похожи. Можно ли прогнозировать, что тестирование на коронавирус осенью увеличится в разы, ведь люди, чтобы перестраховаться, грипп у них или коронавирус, будут больше обращаться к врачам. Хватит нам тестов?

– Не могу ответить. Это будет зависеть от того, как будет прогнозироваться статистика, какие закупки будут проводиться и так далее. Или мы сами будем производить тест-системы, или частично это будет помощь из других стран. Не знаю. Но то, что количество увеличится, это однозначно.

Надо четко понять, с каким инфекционным заболеванием мы столкнулись. Если при гриппе у нас есть специфическое лечение, противовирусный препарат, и мы можем заблаговременно спасти человека, сразу давая тот препарат, который действует на вирус гриппа, то в случае с коронавирусной инфекцией идет целая комбинация лекарственных препаратов для того, чтобы спасти человека.

Да, количество будет расти, благодаря этому и статистика будет расти. Мы будем выявлять все больше и больше случаев или как перенесенные заболевания коронавирусной инфекции, или такие, как сейчас.

– Каковы шансы, что к концу года изобретут лекарство или, возможно, вакцину от коронавируса? Уже сейчас мы видим, что несколько стран мира разрабатывают их и тестируют в ускоренном темпе. Будут ли к тому времени какие-то наработки? Возможно, определенные препараты поступят даже в продажу?

– Возможно все. Это зависит от интеллектуальных мощностей стран, разрабатывающих вакцину, это зависит от фармакологических компаний, которые договорятся между собой по поводу цены. Все зависит от скорости производства и распространенности по миру. Но пока мы не имеем даже стопроцентных испытанных моделей. Есть только экспериментальная часть.

Процесс сложный. До конца года остается не так уж много времени. Даже страны-флагманы, которые изобретают вакцину, прежде всего, будут вакцинировать свое население.

Золотого сочетания препаратов от коронавируса не существует

– Есть ли сейчас лекарства, которые облегчают течение этой болезни? Не будем делать рекламу этому препарату, но он в свое время был озвучен в Минздраве и исчез из аптек. Теперь в Штатах говорят, что препарат, который использовали для улучшения эрекции, тоже несколько улучшал течение болезни.

– Различные группы препаратов иногда ведут себя по-другому. У лекарств есть определенные свойства, и эти свойства при коронавирусной инфекции, например, открываются по-новому. То есть, мы не рассчитывали, что эта молекула так себя поведет относительно вирусной инфекции. Например, она помогает человеку и разрешает врачам как-то повлиять на вирус или другую патогенетическую цепочку.

Сейчас очень много лекарств используется – и антибактериальных препаратов, и противовирусных препаратов. Постоянно, ежедневно весь мир миксирует фармакологию, которая есть в наличии, для того, чтобы изобрести схему, которая поможет.

– Есть ли какое-то золотое сочетание?

– Нет золотого сочетания, к сожалению, поэтому это большое поле для творчества врачей и всего мира – подобрать, соединить. У кого-то препарат работает, у кого-то он вообще никак себя не проявляет. У кого-то аллергическая реакция на этот препарат, у кого-то вирус в организме ведет себя совсем по-другому. У кого-то была небольшая сыпь – и все, а кто-то лежит с тяжелой формой пневмонии. Поэтому очень трудно подобрать какое-то стандартное лечение. Оно больше рекомендуемое.

– В течение полугода борьбы с коронавирусом в мире можете ли вы сказать, что эта форма COVID -19 будет уже навсегда? В этом тезисе я ссылаюсь на главного эпидемиолога США, который и сделал такое заявление – что искоренить коронавирус человечеству пока не удастся.

– Нет, не удастся. И другие заболевания не удастся. Это свойства вирусной инфекции. Есть пик ее циркуляции среди населения, потом есть определенный спад, вирус мутирует, вирус становится слабее или, наоборот, приобретает новые свойства и через некоторое время может вернуться.

Циркуляция вирусных заболеваний почти постоянна. Кто является основным хозяином вируса, кто является переносчиком – звери или люди. Да, он живет, сосуществует с нами, пока не приобретет новые свойства.

– Цикл коронавируса уже известен, или пока мало времени прошло?

– Очень мало времени прошло. Мы даже полностью не можем определить клиническую картину проявлений. Ежедневно что-то новое. Сказать о его поведении можно только опираясь на всю семью коронавирусов и гипотетически сделать определенные выводы. Как он себя поведет, мы узнаем, но позже.