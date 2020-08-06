В МВД озвучили идею вооружения проводников в поездах "Укрзалізниці"

Повысить безопасность на железной дороге можно несколькими способами, один из которых – соответствующая подготовка проводников и обеспечение их специальными средствами от газовых баллончиков до травматического оружия.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

По его словам, проводников можно обучать определенным алгоритмам поведения в случае противоправных действий в вагоне. В этом контексте он напомнил, что в поезде, состоящем из 15 вагонов, работают 15 проводников, начальник поезда и его заместитель. "Это уже большое количество людей", – заметил он и добавил, что в поездах должны быть выделены опорные пункты, "где можно выполнять процессуальные действия".

Следующий вариант повышения безопасности пассажирских перевозок на "Укрзалізниці" – привлечение Национальной полиции. Но для этого необходимо создать дополнительное подразделение, расширить штат Нацполиции и увеличить финансирование.

Последний вариант, предложенный Мартыненко – расширение функций военизированной охраны "Укрзалізниці". "Она оснащена огнестрельным оружием. Кроме объектов инфраструктуры "Укрзалізниці" она охраняет и грузовые перевозки", – напомнил он. По его мнению, в соответствующем постановлении правительства о создании этой структуры "через запятую можно дописать еще и пассажирские перевозки". В таком случае каждый поезд могли бы сопровождать 1-2 работника.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать. С поезда Харьков-Ужгород по дороге в Киев сняли трех пассажиров, которые употребляли алкоголь и нарушали общественный порядок.

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