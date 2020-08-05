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5 августа • обновлено в 21:50
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Адвокат Ефремова ошибся: Фейгин назвал цену "абсурда"

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Тактика отрицания вины российского актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП, избранная его защитой, не выгодна для него.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Объективных доказательств более чем достаточно. Этот участок дороги нашпигован камерами и в деле, безусловно, есть материалы с видеофиксаторов. И потом, это противоречит самим показаниям Ефремова сразу после ДТП", – напомнил Фейгин.

Он признал, что попытки адвоката любыми способами защитить подзащитного вполне объяснимы, "это и должен делать адвокат". Но заявление Ефремова о том, что он якобы не помнит того, что произошло, никак не поможет ему, убежден правозащитник.

По его мнению, вместо тактики на "абсурдную смену позиции" защите следовало бы избрать другую – акцентировать на хроническом алкоголизме Ефремова и настаивать на необходимости его лечения.

"Это не отменяет уголовной ответственности, но все-таки лечение – это необходимая вещь. Вообще не совсем понятно, насколько он осознавал характер своих действий, когда садился за руль автомобиля и после того", – сказал Фейгин.

Он пояснил, что статья, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает тюремное заключение сроком до 12 лет. Поскольку актер не признает вину, а алкогольное опьянение будет трактоваться как отягчающее обстоятельство, он будет осужден на "реальный срок".

"Какая будет цифра – это загадка. Скорее всего, не меньше 6 лет", – спрогнозировал правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Михаил Ефремов Марк Фейгин
Место
Россия
Тег
Новости России
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