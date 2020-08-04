Кремль ждет сдачу Украины в течение 2 месяцев, – Гай

Кремль ставит своей целью в течение ближайших двух месяцев максимально продвинуться в минском формате по сдаче национальных интересов Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Россияне спешат. Они хотят, чтобы мы в течение двух месяцев максимально продвинулись по минской Трехсторонней контактной группе в направлении сдачи суверенитета Украины и всевозможных антиукраинских инициатив", – сказал он.

В частности, по оценкам офицера, руководству Российской Федерации крайне необходимо закрепление "особого статуса" Донбасса в Конституции Украины. Кроме того, страна-агрессор не теряет надежду на проведение на оккупированных территориях востока страны местных выборов, "хотя это уже невозможно по украинскому законодательству".

По прогнозам Гая, Кремль будет продолжать давить на Украину, в частности, в формате Трехсторонней контактной группы.

В этом контексте волонтер заявил, что россияне всегда согласовывают ту кандидатуру главы украинской делегации в ТКГ, которая выгодна им. Так, по словам Гая, первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил ТКГ, также может быть выгоден России, поскольку готов идти на уступки и компромиссы.

Вместе с тем офицер убежден, что "замаскировать антиукраинские инициативы" не удастся. "Они называют черное белым, войну миром, они мухлюют повсюду и боятся, что их мухляж будет сорван, а он будет сорван", – заявил Гай.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что возвращение оккупированного Донбасса под контроль Украины будет означать политическую смерть президента РФ Владимира Путина.