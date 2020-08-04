Кремль ждет сдачу Украины в течение 2 месяцев, – Гай

Кремль ставит своей целью в течение ближайших двух месяцев максимально продвинуться в минском формате по сдаче национальных интересов Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Россияне спешат. Они хотят, чтобы мы в течение двух месяцев максимально продвинулись по минской Трехсторонней контактной группе в направлении сдачи суверенитета Украины и всевозможных антиукраинских инициатив", – сказал он.

В частности, по оценкам офицера, руководству Российской Федерации крайне необходимо закрепление "особого статуса" Донбасса в Конституции Украины. Кроме того, страна-агрессор не теряет надежду на проведение на оккупированных территориях востока страны местных выборов, "хотя это уже невозможно по украинскому законодательству".

По прогнозам Гая, Кремль будет продолжать давить на Украину, в частности, в формате Трехсторонней контактной группы.

В этом контексте волонтер заявил, что россияне всегда согласовывают ту кандидатуру главы украинской делегации в ТКГ, которая выгодна им. Так, по словам Гая, первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил ТКГ, также может быть выгоден России, поскольку готов идти на уступки и компромиссы.

Вместе с тем офицер убежден, что "замаскировать антиукраинские инициативы" не удастся. "Они называют черное белым, войну миром, они мухлюют повсюду и боятся, что их мухляж будет сорван, а он будет сорван", – заявил Гай.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что возвращение оккупированного Донбасса под контроль Украины будет означать политическую смерть президента РФ Владимира Путина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!