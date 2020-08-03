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3 августа • обновлено в 21:07
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Власть Лукашенко может дать трещину: названа причина

3.6т
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Если на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко не получит поддержку более 50% избирателей, это будет означать, что система власти в стране дала трещину.

Если действующий президент не выигрывает в первом туре, "он перестанет быть лидером". Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по международным вопросам Игар Тышкевич.

По оценкам эксперта, в авторитарной стране, которой, по его мнению, является Беларусь, лидер не может допустить второго тура президентских выборов. "Для Лукашенко или результат в первом туре, или нет результата вообще", – подчеркнул Тышкевич.

"По данным ЦИК, Лукашенко, скорее всего, наберет больше 60%", – спрогнозировал он.

Вместе с тем эксперт предположил, что "административная и силовая система принуждения" в стране может оказаться недостаточно эффективной, и тогда реальный результат Лукашенко на выборах будет меньше 50%. Это будет означать, что "вся система власти дала трещину".

В то же время эксперт исключил вероятность массовых протестов в стране по образцу украинского Майдана. По прогнозам Тышкевича, после выборов в Беларуси возможны протесты, а также обжалование их результатов в судебном порядке.

Напомним, очередные президентские выборы в Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперты из Беларуси и России выказали мнение о ситуации с задержанием 33 боевиков ЧВК Вагнера и их возможной роли в президентской кампании в стране.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Александр Лукашенко Игар Тышкевич
Место
Беларусь
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