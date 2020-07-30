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30 июля • обновлено в 21:32
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В Украину идут холодные фронты: синоптик предупредил о шквалах

1.3т
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С 31 июля по 3 августа в Украине ожидается похолодание.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло. "Сейчас мы рассчитываем на прохождение нескольких холодных, очень активных атмосферных фронтов, поэтому температура в ближайшие дни будет снижаться", – уточнил он.

По словам синоптика, 31 июля и 1 августа в западных и северных областях Украины температура воздуха днем будет составлять 20-25 градусов. "На остальной территории тоже будет не очень жарко – 22-27 градуса. Такие погодные условия сохранятся до 3 августа", – добавил он.

Синоптик подчеркнул, что прохождение атмосферных фронтов 31 июля и 1 августа будет сопровождаться грозами и шквалами.

С 4 августа на большей части территории страны дневные температуры будут находиться в диапазоне 25-30 градусов, на юге и востоке чуть выше – 30-35 градусов.

Вместе с тем синоптик сообщил, что летний температурный пик Украина уже прошла. "Мы идем к снижению температур". "Скорее всего, экстремумов мы не увидим, превышения исторических значений мы не увидим, хотя волны тепла мы будем наблюдать".

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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