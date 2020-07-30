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30 июля • обновлено в 10:21
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Налог на жилье: можно ли его не платить? Пояснения эксперта

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В начале текущего года в Украине введен налог на жилье. Его должны платить граждане, имеющие квартиры площадью более 60 квадратных метров и частные дома площадью более 120 квадратных метров.

Однако, далеко не все получают соответствующие "платежки" и платят этот налог.

В эфире телеканала Obozrevatel TV исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук пояснил нюансы налогообложения.

Эксперт также заявил, почему граждане должны платить налоги лично и как это может повлиять на состояние сознания налогоплательщиков.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Налоги в Украине
Персона
Дмитрий Боярчук
Место
Украина
Тег
налоги
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