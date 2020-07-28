Режим тишины развалится, на Донбассе будет обострение, – Рымарук

С каждым днем количество обстрелов на Донбассе, несмотря на объявленный режим тишины, будет увеличиваться.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, волонтер Андрей Рымарук. "Я прогнозирую, что через неделю – две в новостях мы снова будем читать об очередном обострении на востоке Украины", – добавил он.

По его оценкам, нынешний режим тишины "постепенно развалится", как это было во всех предыдущих случаях.

Рымарук также обратил внимание на то, что практически невозможно применить требование о выявлении и наказании нарушителей режима тишины, когда речь идет о группировках террористических "ЛНР" и "ДНР".

"Самое главное, что мы упускаем в этом моменте – что есть договоренность о том, что если кто-то нарушает режим тишины, эти люди должны быть выявлены и наказаны. Но к сожалению, мы знаем, что, если Украина действует в правовом поле, то "Л/ДНР" не действует в правовом поле и будет делать, что угодно", – констатировал волонтер.

Как писал OBOZREVATEL, с начала суток 27 июля на Донбассе было зафиксировано несколько нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Тем не менее, воины ВСУ будут открывать огонь в случае действий террористов, которые будут нести угрозу жизни и здоровью защитников Украины, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

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