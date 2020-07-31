Критическая ситуация с COVID-19 будет в октябре, карантин продлится весь 2021 год, – эпидемиолог
Коронавирус не будет, скорее всего, сезонным заболеванием, а отступит только после появления коллективного иммунитета или вакцины. Украину же осенью ждет обострение ситуации с COVID-19, критичнее всего будет в октябре.
Врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV поделился прогнозами относительно продолжительности карантина, назвал проблемы, с которыми сталкиваются ученые в изучении нового вируса, а также объяснил, почему контактных лиц не стоит тестировать ранее чем через 14 дней после контакта.
– Если ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за пандемии, о чем это говорит? Может ли карантин длиться несколько лет или десятков лет?
– На самом деле в 2020 году мы впервые столкнулись с новым вирусом. Из-за этого многие вещи мы совершаем без достаточной истории или навыков. Ученые делают какие-то выводы, но все довольно быстро меняется. Этой инфекции всего лишь семь месяцев.
Я бы хотел напомнить, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья еще 30 января. И с тех пор периодически созывает чрезвычайный комитет.
Почему проблема возникла именно сейчас? Потому что на самом деле были очень большие надежды, что вирус приобретет признаки сезонного заболевания, как это происходит с гриппом или другими респираторными заболеваниями. Но примеры, которые сейчас есть и в Северном, и в Южном полушариях, говорят о том, что вирус, наверное, не будет сезонным заболеванием.
Он будет постоянно присутствовать в обществе до тех пор, пока мы не переболеем достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина.
По длительности карантина – пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов говорят, что, пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе.
Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени.
– Нужно ждать, как минимум, полтора года с этого времени?
– Да. Но при этом мы также видим, что те жесткие требования к соблюдению карантина, которые были введены, например, в марте, сейчас смягчились. Разрешено работать предприятиям и учреждениям общественного питания.
Единственное, что нужно, – осуществлять постоянный мониторинг ситуации. Если в какой-то из областей, в районе или городе будет ухудшение эпидемической ситуации, тогда, возможно, в этом регионе локально можно будет усилить определенные меры.
– Это так называемые зоны, о которых уже говорили и в Кабмине – красная, желтая, зеленая, да? Кстати, как думаете, по состоянию на 1 сентября кто окажется в зеленой зоне, чьи дети пойдут в школу, а кто останется в желтой или красной и дети будут учиться онлайн?
– Очень неблагодарное дело сейчас делать какие-либо прогнозы на такой длительный период, поскольку ситуация меняется достаточно динамично. Все будет зависеть от очень многих факторов.
Я думаю, на 1 сентября ситуация останется примерно такой, как и есть. Возможно, немного ухудшится эпидемическая ситуация в южных регионах Украины, поскольку традиционно в августе люди могут поехать туда отдыхать.
Но наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний.
И, конечно, город Киев всегда в зоне риска в связи с тем, что это город-миллионник, куда приезжает большое количество людей как из страны, так и извне. В городе огромная сеть различных заведений и транспорта, где, собственно, и происходит передача вируса.
– Относительно передачи. Нужно ли несколько пересмотреть нормативы Минздрава, чтобы ограничить распространение вируса? Ведь сейчас после обнаружения коронавируса у одного из родных повторные тесты для его родственников проводят через неделю, возможно через две, но не сразу. Все это время люди контактируют с другими.
– Действительно, выявление контактных лиц является одной из приоритетных задач, которую ставят перед собой эпидемиологи. Но точного ответа на вопрос, стоит ли всех тестировать буквально на следующий день или все-таки следует обеспечивать определенный элемент изоляции, нет. Ученые до сих пор спорят.
Почему это происходит? Собственно, сам инкубационный период COVID-19 – с момента попадания вируса до момента, когда вирус начинает выделяться во внешнюю среду, – не происходит за пару часов. Для этого нужно несколько дней, обычно 3-5, если человек все же заболел.
Но реализация этого процесса не происходит полностью. В среднем в кругу окружения может заболеть около 13% из тех, с кем потенциально больной контактировал.
Поэтому проводить массовое тестирование, пожалуй, экономически нецелесообразно. Стоит все-таки использовать те рекомендации, которые сейчас давал Минздрав о необходимости изоляции, если вам сообщают, что вы имели контакт.
После этого в течение 14 дней происходит наблюдение. Если человек не заболел, то и проводить тестирование особого смысла нет, потому что с большой вероятностью тест будет отрицательным.