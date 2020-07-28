Официальный email и электронный ИНН: в Раде объяснили, для кого это обязательно

Видео 11:01, 28.07.2020

Министерство цифровой трансформации инициирует предоставление официальных электронных адресов гражданам одновременно с получением паспортов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Ожидается, что нововведение усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.

О том, как это будет работать на практике, в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

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