Официальный email и электронный ИНН: в Раде объяснили, для кого это обязательно
Министерство цифровой трансформации инициирует предоставление официальных электронных адресов гражданам одновременно с получением паспортов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.
Ожидается, что нововведение усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.
О том, как это будет работать на практике, в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.
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