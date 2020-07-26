Как не подхватить COVID-19 на курорте: врач назвала важный нюанс

При планировании летнего отдыха в условиях пандемии коронавируса, чтобы уменьшить риски заражения, следует учитывать несколько очень важных факторов.

В частности, следует выбирать такие способы попадания на курорты, которые обеспечат наименьший круг контактных лиц. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

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"Очень важен путь, как человек попадает на отдых. Если он едет в набитом автобусе или поезде, в котором, к сожалению, сейчас продают 100% билетов – это одна ситуация, там есть большой риск. Если человек едет личным автомобилем, где есть только он и члены его семьи, конечно, здесь риск значительно меньше", – пояснила она.

По ее словам, так же важны и условия проживания на отдыхе. Если речь идет об отдельном помещении с отдельным входом, риск заразиться минимален. Если же это отель, где проживает много туристов, риск значительно возрастает.

Врач отметила, что ситуация с распространением коронавируса неоднородна даже в пределах одной страны. "Человек должен для себя определить риск. Даже если он едет в Турцию – туда, где ситуация более-менее спокойная, даже там есть риск заразиться", – предупредила врач.

Как писал OBOZREVATEL, 7 июля в Запорожье зафиксировали новый случай инфицирования коронавирусом. COVID-19 обнаружили у пассажира, прилетевшего из Турции.