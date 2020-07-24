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24 июля • обновлено в 22:10
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Бутусов назвал предательством перемирие на Донбассе 27 июля

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Во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля было согласовано прекращение огня на Донбассе с 00:01 часов в понедельник, 27 июля.

В эфире телеканала Obozrevatel TV журналист, военный эксперт Юрий Бутусов заявил, что считает это "попыткой в одностороннем порядке прекратить защиту украинской земли". Он считает, что, поскольку Российская Федерация не является стороной этого перемирия, "любые договоренности неизвестно с кем могут носить только предательский характер".

"Никаких оснований для заключения таких соглашений нет. Прекращение огня должно предусматривать освобождение украинской территории от оккупационных войск", – подчеркнул эксперт.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Война на Донбассе Перемирие на Донбассе
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
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