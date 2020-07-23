Новые правила голосования на местных выборах: пояснения Айвазовской

Видео 19:59, 23.07.2020

Местные выборы 25 октября пройдут с многочисленными новыми правилами и нововведениями.

Насколько сложными они могут быть для украинцев?

Чем процедура голосования в этом случае будет отличаться от предыдущих выборов?

Как не испортить бюллетень?

На эти вопросы ответила председатель правления общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская.

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