Легализация оружия в Украине: что планируют в Раде

Видео 10:40, 22.07.2020 Обновлено: 10:58, 22.07.2020

В сентябре Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении законопроект "Об обращении оружия". Рабочая группа работает около полугода.

Сейчас в Украине 760 тысяч человек являются официальными владельцами оружия, количество зарегистрированного оружия – около миллиона. Расширит ли законодатель круг лиц, которые будут иметь право на владение оружием?

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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