Легализация оружия в Украине: что планируют в Раде
В сентябре Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении законопроект "Об обращении оружия". Рабочая группа работает около полугода.
Сейчас в Украине 760 тысяч человек являются официальными владельцами оружия, количество зарегистрированного оружия – около миллиона. Расширит ли законодатель круг лиц, которые будут иметь право на владение оружием?
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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