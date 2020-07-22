Легализация оружия в Украине: что планируют в Раде

В сентябре Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении законопроект "Об обращении оружия". Рабочая группа работает около полугода.

Сейчас в Украине 760 тысяч человек являются официальными владельцами оружия, количество зарегистрированного оружия – около миллиона. Расширит ли законодатель круг лиц, которые будут иметь право на владение оружием?

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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