Авто будут останавливать без причины: юрист оценил инициативу нардепов

Видео 16:22, 22.07.2020

Национальной полиции хотят предоставить право останавливать авто без конкретной причины. Просто для профилактики или проверки документов. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении.

В процессе проверки представители полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф.

Ранее полиция имела право останавливать водителей только в случае нарушения Правил дорожного движения. Эта норма была закреплена в законе "О Национальной полиции".

Автоюрист Богдан Глядик в эфире телеканала Obozrevatel TV объяснил юридическую сторону нововведения, которое предлагается.

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