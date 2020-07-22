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22 июля • обновлено в 16:33
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Авто будут останавливать без причины: юрист оценил инициативу нардепов

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Национальной полиции хотят предоставить право останавливать авто без конкретной причины. Просто для профилактики или проверки документов. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении.

В процессе проверки представители полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф.

Ранее полиция имела право останавливать водителей только в случае нарушения Правил дорожного движения. Эта норма была закреплена в законе "О Национальной полиции".

Автоюрист Богдан Глядик в эфире телеканала Obozrevatel TV объяснил юридическую сторону нововведения, которое предлагается.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Богдан Глядик
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины авто правила движения
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