Рада стоит нам 2 млрд, это самый дорогой парламент, - Томенко

Видео 15:23, 21.07.2020

Рада стоит нам 2 млрд гривен, это самый дорогой парламент. Кроме зарплаты народные депутаты имеют множество дополнительных доплат. В частности, есть "средства на депутатскую деятельность" около 35 тысяч, средства на помощников, которые почти равны зарплате, есть привилегии и бонусы, есть зарплата "в конвертах" и доплаты от "спонсоров партии" за то, чтобы народные депутаты нажимали на кнопки, не читая законопроекты.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV сделал председатель партии "Гражданское движение "Родная страна" Николай Томенко.

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