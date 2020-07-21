Главная Новости
21 июля • обновлено в 15:54
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Рада стоит нам 2 млрд, это самый дорогой парламент, - Томенко

239
Читать материал на украинском

Рада стоит нам 2 млрд гривен, это самый дорогой парламент. Кроме зарплаты народные депутаты имеют множество дополнительных доплат. В частности, есть "средства на депутатскую деятельность" около 35 тысяч, средства на помощников, которые почти равны зарплате, есть привилегии и бонусы, есть зарплата "в конвертах" и доплаты от "спонсоров партии" за то, чтобы народные депутаты нажимали на кнопки, не читая законопроекты.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV сделал председатель партии "Гражданское движение "Родная страна" Николай Томенко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Николай Томенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости