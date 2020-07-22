Детские лагеря и коронавирус в Украине: как решится вопрос

Видео 12:02, 22.07.2020

Этим летом планировалось оздоровить более миллиона детей. Большинство – из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке. Однако Кабмин считает, что оздоровительная кампания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Как решается вопрос детского оздоровления и отдыха и будет ли возможность у родителей все же отправить детей этим летом в детские лагеря, в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал председатель Ассоциации вожатых Украины Александр Москаленко.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Раненный на Донбассе украинский воин умер в госпитале, – штаб ООС

"Кварталовцы", комики и противник Майдана: кто может встать во главе городов Украины

"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: погиб украинский воин

Фракции "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина

Зеленский выполнил требование Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке