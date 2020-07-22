Декретный отпуск для мужчин: как это будет работать в Украине

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о равных возможностях матери и отца по уходу за ребенком. Он предусматривает отцовский декретный отпуск. В Офисе президента говорят, что принятие законопроекта – это первый шаг в рамках международного "Партнерства Биарриц", устанавливающего равные права женщин и мужчин во всех сферах жизни.

Подробнее об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

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