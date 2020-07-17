Во время каникул Рада может несколько раз собраться на внеочередное заседание – Шуляк

Во вторник, 21 июля, в 12:00 Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. На повестке дня – более 10 вопросов, связанных с социальной сферой и с привлечением инвестиций. В частности, будет рассматриваться законопроект об "инвестиционных нянях", а также законопроект о языке.

"В случае необходимости, мы всегда готовы собраться на внеочередное заседание. Мы видим в стране не очень хорошие показатели по количеству заболеваний коронавирусом. Возможно, как мы собирались на внеочередные заседания в карантин в марте и апреле, если будет такая необходимость, то мы соберемся", – рассказала в эфире телеканала Obozrevatel TV народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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