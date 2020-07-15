Сотня штаммов COVID-19 опасна при одном условии, – вирусолог

Сто штаммов коронавируса, выявленных учеными в России, не представляют угрозы до тех пор, пока они распознаются тест-системами.

Нет необходимости в создании отдельной вакцины против каждого из штаммов. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

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Она пояснила, что штаммов COVID-19 может быть множество, в частности, за счет того, что распространение вируса происходит в "кластерах" – относительно изолированных за счет карантина системах.

"Каждый образец вируса, который выделен, изолирован от больного – это уже штамм. Есть несколько кластеров. Есть различия у этих вирусов, особенно потому, что во время карантина ограничены или вообще прекращены связи, то есть обмен вирусами. Каждая ветвь, которая развивалась на своем континенте, может несколько отличаться", – объяснила врач.

В то же время она подчеркнула, что сейчас большое количество штаммов коронавируса не представляет опасности:

"Пока мы распознаем нашими тест-системами и тот, и другой, и пятый, и двадцать пятый вид, до тех пор нам ничего не угрожает. Когда будет такое, что мы не сможем диагностическими тест-системами распознавать, значит, вирус кардинально изменился".

Она также заверила, что в процессе создания вакцин учитываются незначительные различия между штаммами. "Используются различные технологии, чтобы получить эффективный продукт", – сказала вирусолог.

Напомним, ученые российского центра вирусологии "Вектор" выделили больше сотни разновидностей коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, медицинский эксперт, который консультирует правительство Гонконга по COVID-19, профессор Габриэль Леунг заявил, что новый штамм коронавируса из-за мутации увеличил уровень заразности на 30%.