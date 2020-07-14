Назначение Уруского: Трегуб заявила о коррупционных рисках

Премьер-министр Денис Шмыгаль во второй раз подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Во время эфира на телеканале Obozrevatel TV генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб заявила, что и к этой персоналии, и к создаваемому министерству есть много вопросов.

В частности, "есть замечания к чистоте процесса", который проходил на скорую руку, непрозрачно и с форсированием событий. Трегуб видит в создании нового государственного органа коррупционные риски и предлагает сначала провести декорпоратизацию "Укроборонпрома".