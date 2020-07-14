Закон о языке: власти делают ошибку - Вятрович

Видео 14:53, 14.07.2020

13 июля на Согласительном совете глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть на этой неделе законопроект Максима Бужанского об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке. Председатель Верховной Рады Разумков поддержал это предложение.

"Это большая ошибка власти – очередной раз пытаться что-то сделать с законом о языке. Это то, что явно не пойдет ей на пользу. Я предполагаю, что в дальнейшем такие инициативы господина Бужанского приведут его к другому "любителю" украинского языка – господину Вадиму Колесниченко", – заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

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